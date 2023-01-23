『オーシャン アンド アース(OCEAN & EARTH) ラッシュシャツ グレー XL TROPIC LS HOODED RASH SHIR【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 19時 14分に出品され04月19日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ラッシュガード メンズ

【商品名】

オーシャン アンド アース(OCEAN & EARTH) ラッシュシャツ グレー XL TROPIC LS HOODED RASH SHIR



【商品説明】

・Fitted body panel

・Long sleeves for sun protection

・Sun hood - drawstring closure

・UPF 50+ UV protection

・Underarm Gusset



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 27.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。