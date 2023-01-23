『クラランス 【パーフェクトクレンジングセット(超乾燥肌・敏感肌)】 ミセラーウォーター 200ml+ 化粧水 200ml+ フレッシュスクラブ 15ml+バッグ 3pcs+1bag【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 11時 31分に出品され03月10日 11時 31分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 Clarins/クラランス

Perfect Cleansing Set (Very Dry or Sensitive Skin): Micellar Water 200ml+ Toning Lotion 200ml+ Fresh Scrub 15ml+ Bag

【パーフェクトクレンジングセット(超乾燥肌・敏感肌)】 ミセラーウォーター 200ml+ 化粧水 200ml+ フレッシュスクラブ 15ml+バッグ

容量：3pcs+1bag



※女性へのプレゼントにも。

大人気 誕生日 記念日 プレゼント 母親 彼女 友人



※仕向地やリニューアルにより外観パッケージが画像と異なる場合がございます。

※お届け日数や在庫地等を商品説明欄にてご確認ください。



パーフェクトクレンジングセット（乾燥肌?敏感肌）： 1x ベルベットクレンジングミルク（アルプスリンドウ&レモンバームエキス配合） 200ml/6.7oz 1x ハイドレーティングトーニングローション（アロエベラ&サフラン花エキ