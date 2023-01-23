『フラワースタンド フラワーラック 鉢植え 植木鉢スタンド スタンド 園芸ラック 花台 植物棚 盆栽棚 屋外 室内 花棚 植物スタンド飾り台 花収納【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 21時 23分に出品され03月10日 21時 23分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材：ボート、ステンレス

サイズ:40*24*146cm

使用場所：庭、ベランダ、リビング、部屋

特徴：

北欧風デザイン

段差収納

コンパクト

安定性抜群

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