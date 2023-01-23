『ジョインテックス / デスクマットノングレア B100J-128W / デスクマット / p192286【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 00時 21分に出品され03月22日 00時 21分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
反射防止加工で作業効率ＵＰ！デスクマット表面に特殊凹凸をつけることで光の反射を散乱させ、気になる反射を防止しました。
商品詳細：
デスクマット
片面無移行
抗菌
下敷付き
反射防止加工：ノングレア
外形寸法：縦７９５×横１１９５ｍｍ
材質：マット＝ポリ塩化ビニル１．８ｍｍ厚（透明）、下敷＝ポリエチレンスポンジ２ｍｍ厚（グリーン）
裏面非転写処理加工、表面反射防止加工＋抗菌加工
上部マットと下敷きは接合せず、別々です。
ＪＯＩＮＴＥＸオリジナル
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ヒサゴ / プリンター帳票 BP2003Z A4 白/2面 1200枚 / コンピュータ帳票用紙 / p259869
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ヒサゴ マルチプリンタ帳票 Ａ４白紙２面４穴 BP2003Z / オフィス用品 ＰＣ関連用品 / 61080
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ヒサゴ Ａ４白紙３面６穴 １２００枚入 FSC2005Z / オフィス用品 ＰＣ関連用品 / 69427
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ヒサゴ Ａ４白紙３面 １２００枚入 FSC2004Z / オフィス用品 ＰＣ関連用品 / 69425
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ヒサゴ Ａ４白紙２面４穴 １２００枚入 FSC2003Z / オフィス用品 ＰＣ関連用品 / 69422
¥ 7853
ヒサゴ Ａ４白紙２面 １２００枚入 FSC2002Z / オフィス用品 ＰＣ関連用品 / 69420
¥ 7853
落札価格7851円
308 入札履歴
終了
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