『ジョインテックス / デスクマットノングレア B100J-128W / デスクマット / p192286【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 00時 21分に出品され03月22日 00時 21分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 反射防止加工で作業効率ＵＰ！デスクマット表面に特殊凹凸をつけることで光の反射を散乱させ、気になる反射を防止しました。



商品詳細：

デスクマット

片面無移行

抗菌

下敷付き

反射防止加工：ノングレア

外形寸法：縦７９５×横１１９５ｍｍ

材質：マット＝ポリ塩化ビニル１．８ｍｍ厚（透明）、下敷＝ポリエチレンスポンジ２ｍｍ厚（グリーン）

裏面非転写処理加工、表面反射防止加工＋抗菌加工

上部マットと下敷きは接合せず、別々です。

ＪＯＩＮＴＥＸオリジナル