『Escura instant 60s PINKエスキュラ チェキ インスタントカメラ ピンク FUJIFILM instax mini対応【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 03分に出品され03月30日 07時 03分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Escura instant 60s PINK【エスキュラ チェキ インスタントカメラ ピンク FUJIFILM instax mini対応】



【商品説明】

・チェキフィルムが使用可能、100％アナログカメラ

CMR-X0821Y5R5J

【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 13.80 cm

奥行 : 15.20 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。