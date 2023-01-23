『Escura instant 60s PINKエスキュラ チェキ インスタントカメラ ピンク FUJIFILM instax mini対応【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 03分に出品され03月30日 07時 03分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Escura instant 60s PINK【エスキュラ チェキ インスタントカメラ ピンク FUJIFILM instax mini対応】
【商品説明】
・チェキフィルムが使用可能、100％アナログカメラ
CMR-X0821Y5R5J
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 13.80 cm
奥行 : 15.20 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7851円
78 入札履歴
終了
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