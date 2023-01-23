『AstroStreet GSO 90° ディエレクトリック天頂ミラー 1.25インチ(31.7mm)径 反射率99% 台湾製 国内正規品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 00時 37分に出品され04月16日 00時 37分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AstroStreet GSO 90 ディエレクトリック天頂ミラー 1.25インチ(31.7mm)径 反射率99% 台湾製 国内正規品
【商品説明】
・[ミラー]波精度1/10λ(6層 dielectric multi-layer coatings、反射率99%) [スリーブ径] 1.25インチ(31.7mm)(フィルタースレッド付) [材質] CNC加工アルミ製ブラックアノダイズ処理
・[全長] 約95mm(長さ)x約62mm(高さ)x約42mm(奥行)[重量] 約185g Made in Taiwan
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・台湾GSO社の1.25インチ用ディエレクトリック天頂ミラー ※台湾GS社は世界的トップブランド望遠鏡メーカーに大変質の高い部品を供給し続けている大変有名なOEMメーカーです
・台湾製最高級の1
【サイズ】
高さ : 8.30 cm
横幅 : 9.20 cm
奥行 : 14.70 cm
重量 : 310.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7851円
336 入札履歴
終了
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