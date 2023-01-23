『アズワン 超音波洗浄器AS38A /1-3216-01【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 08時 33分に出品され03月31日 08時 33分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アズワン 超音波洗浄器AS38A /1-3216-01



【商品説明】

・サイズ:210×145×140mm

・出力:35W

・槽容量:0.6L

・槽材質:ステンレス(SUS304)

・機能:タイマー(90・180・280・380・480秒)・切り忘れ防止

・発振周波数:42kHz

・重量:1.0kg



【サイズ】

高さ : 17.70 cm

横幅 : 18.20 cm

奥行 : 26.40 cm

重量 : 1.21 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。