『アズワン 超音波洗浄器AS38A /1-3216-01【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 08時 33分に出品され03月31日 08時 33分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アズワン 超音波洗浄器AS38A /1-3216-01
【商品説明】
・サイズ:210×145×140mm
・出力:35W
・槽容量:0.6L
・槽材質:ステンレス(SUS304)
・機能:タイマー(90・180・280・380・480秒)・切り忘れ防止
・発振周波数:42kHz
・重量:1.0kg
【サイズ】
高さ : 17.70 cm
横幅 : 18.20 cm
奥行 : 26.40 cm
重量 : 1.21 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7851円
414 入札履歴
終了
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