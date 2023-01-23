『【12/3、5、7、8はボーナスストア！エントリーでP＋5%！】クラフトビール 地ビール 箕面ビール スタウト 330ml 24本 瓶 1ケース Cl beer【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 12時 07分に出品され03月19日 12時 07分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量：330ml×24

メーカー名：（株）箕面ビール

Alc度数：5.5%

原材料：麦芽、ホップ

産地：大阪府箕面市

色・味わい：コーヒーやビターチュコレートを思わせるフレーバー。何杯でも飲みたい、クリーミィな喉ごしとドライな後味のスタウトです。2013年 ＢＩＩＡにてDark Beer部門 銅賞受賞のビールです。

スタウトは本格的な黒ビールで、その特性は強くローストされた麦芽とホップの多さにあります。一般的に甘いタイプとドライなタイプの二種類に分かれますが、箕面ビールさんのスタウトは少し甘さを感じ、苦味を控えたブラックエール。食後にゆっくりとお楽しみください。