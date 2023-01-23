『ブリーフィング 公式正規品 ゴルフカバー ヘッドカバー ユーティリティーカバー UTILITY WOOD COVER SP WHITE【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 04時 26分に出品され03月09日 04時 26分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ブリーフィング] 公式正規品 ゴルフカバー ヘッドカバー ユーティリティーカバー UTILITY WOOD COVER SP WHITE



【商品説明】

・タテ:28 cmX ヨコ:10cmX マチ:10cm

・留め具の種類: 該当なし

・表地: コーデュラ×SPECTRA ナイロン

CMR-X087XN97N9

【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 10.60 cm

奥行 : 27.80 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。