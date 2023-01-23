『アデリア 津軽びいどろ 花器 春花 最大13(口径8.3)×高さ21.5cm 彩の風 日本製 F-71858【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 03時 57分に出品され03月31日 03時 57分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アデリア 津軽びいどろ 花器 春花 最大13(口径8.3)×高さ21.5cm 彩の風 日本製 F-71858
【商品説明】
・【素材】ソーダガラス
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 23.90 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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906 入札履歴
終了
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