『アデリア 津軽びいどろ 花器 春花 最大13(口径8.3)×高さ21.5cm 彩の風 日本製 F-71858【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 03時 57分に出品され03月31日 03時 57分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アデリア 津軽びいどろ 花器 春花 最大13(口径8.3)×高さ21.5cm 彩の風 日本製 F-71858



【商品説明】

・【素材】ソーダガラス



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 23.90 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。