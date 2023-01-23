La Luna ラルーナ 目元エステ エア アイウォーマー 目元ケア 実用的 めざましどようび ラヴィットで紹介 ホット アイケア 充電式 目元 音楽【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【製品仕様】電源：5V DC1A | 本体重量：350g | 梱包サイズ：218mm×158mm×92mm | 【付属品】USBケーブル×1 | 収納袋×1 | 日本語説明書(保証書付き) | 汚れ防止カバー×2

【こんな方におすすめ】 毎日パソコン業務の方 ｜スマホを長時間している方｜勉強やデスクワークで集中して作業されている方 ｜使い捨てのホットアイマスクでいまいち満足できない方 ｜手軽に目元のエステ｜繰り返し使えるのでお得です【連続120分使用可能｜外出や出張でも充電長持ち】 3時間の満充電で最大120分使用OK（他社最大90分） ｜外出時や出張時、車の移動時にも｜180度折り畳み可能なコンパクトデザイン＆収納袋が付属で、持ち運びに便利な仕様になっております。

【プレゼントにもご好評頂いております】 お友達や奥様、大切な人へのプレゼントにも喜ばれています。｜専用ギフトボックスとシンプルなデザインで、高級感あるデザインになっています。｜しっかり厚みがある専用の箱なので、プレゼントでお