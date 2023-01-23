『ウイング/ワコール ブラジャー 2400・2401シリーズ 3/4カップ Lesiage PB2400 レディース グレイッシュブルー 日本【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 22時 51分に出品され03月18日 22時 51分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウイング/ワコール ブラジャー 2400・2401シリーズ 3/4カップ Lesiage PB2400 レディース グレイッシュブルー 日本
【商品説明】
・SIZE:B70 アンダーバスト/バスト(メーカー表示サイズ:70cm/83cm)
・SIZE:B75 アンダーバスト/バスト(メーカー表示サイズ:75cm/88cm)
・SIZE:C65 アンダーバスト/バスト(メーカー表示サイズ:65cm/80cm)
・SIZE:C75 アンダーバスト/バスト(メーカー表示サイズ:75cm/90cm)
・SIZE:C80 アンダーバスト/バスト(メーカー表示サイズ:80cm/95cm)
・SIZE:D65 アンダーバスト/バスト(メーカー表示サイズ:65cm/83cm)
・素材構成: ナイロン， ポリエステル， ポリウレタン(スリット糸使用)
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 21.19 cm
奥行 : 29.00 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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ウイング/ワコール ブラジャー キリっと、ととのえる2650シリーズ3/4カップ Wing Lesiage PB2650 レディース GY
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ウイング/ワコール ブラジャー キリっと、ととのえる2650シリーズ3/4カップ Wing Lesiage PB2650 レディース GY
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ウイング/ワコール ブラジャー 背中すっきり2660シリーズ3/4カップ Wing Lesiage PB2660 レディース OR D80
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ウイング/ワコール ブラジャー 背中すっきり2660シリーズ3/4カップ Wing Lesiage PB2660 レディース OR D70
¥ 7851
ウイング/ワコール ブラジャー 背中すっきり2660シリーズ3/4カップ Wing Lesiage PB2660 レディース PI D65
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落札価格7851円
119 入札履歴
終了
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