『ウイング/ワコール ブラジャー 2400・2401シリーズ 3/4カップ Lesiage PB2400 レディース グレイッシュブルー 日本【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 22時 51分に出品され03月18日 22時 51分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウイング/ワコール ブラジャー 2400・2401シリーズ 3/4カップ Lesiage PB2400 レディース グレイッシュブルー 日本



【商品説明】

・SIZE:B70 アンダーバスト/バスト(メーカー表示サイズ:70cm/83cm)

・SIZE:B75 アンダーバスト/バスト(メーカー表示サイズ:75cm/88cm)

・SIZE:C65 アンダーバスト/バスト(メーカー表示サイズ:65cm/80cm)

・SIZE:C75 アンダーバスト/バスト(メーカー表示サイズ:75cm/90cm)

・SIZE:C80 アンダーバスト/バスト(メーカー表示サイズ:80cm/95cm)

・SIZE:D65 アンダーバスト/バスト(メーカー表示サイズ:65cm/83cm)

・素材構成: ナイロン， ポリエステル， ポリウレタン(スリット糸使用)



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 21.19 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

下着、靴下、部屋着 タグ ウイング/ワコール

ブラジャー

2400・2401シリーズ

3/4カップ

Lesiage

PB2400

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日本