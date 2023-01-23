『カシュカシュ 差し込み3つ口ショルダーバッグ 旅行 トラベル 長財布や500mlペットボトルが入る 付属ポーチ単体でも使える CCM【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 22時 41分に出品され05月06日 22時 41分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カシュカシュ 差し込み3つ口ショルダーバッグ 旅行 トラベル 長財布や500mlペットボトルが入る 付属ポーチ単体でも使える CCM



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長114cm)

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ18cmxヨコ25cmxマチ6.5cm

・ポケットの数:1(外側0/内側1)

・付属ポーチ:タテ15cmxヨコ22cmxマチ2.5cm/重量:120g

・留め具の種類: マグネット

・表地: フェイクレザー

・重量:420g



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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長財布や500mlペットボトルが入る

付属ポーチ単体でも使える

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