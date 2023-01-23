『Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド ヘッドカバー ドライバー用 460cc対応 Pink/Black/Whit【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 00時 27分に出品され04月14日 00時 27分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド ヘッドカバー ドライバー用 460cc対応 Pink/Black/Whit
【商品説明】
・サイズ:460cc対応、全長17インチ(POMは除く)、POM幅8インチ(横幅)
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 13.80 cm
奥行 : 19.40 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7851円
334 入札履歴
終了
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