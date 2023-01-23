『Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド ヘッドカバー ドライバー用 460cc対応 Pink/Black/Whit【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 00時 27分に出品され04月14日 00時 27分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド ヘッドカバー ドライバー用 460cc対応 Pink/Black/Whit



【商品説明】

・サイズ:460cc対応、全長17インチ(POMは除く)、POM幅8インチ(横幅)



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 13.80 cm

奥行 : 19.40 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。