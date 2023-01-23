『ヴォルコム ユニセックス スノーゴーグル (曇り防止・キズ防止・UVカット) / AF_MIGRATIONS / スキー スノーボード DR【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 07時 24分に出品され03月18日 07時 24分に終了予定です。即決価格は7,850円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ヴォルコム ユニセックス スノーゴーグル (曇り防止・キズ防止・UVカット) / AF_MIGRATIONS / スキー スノーボード DR



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 12.70 cm

奥行 : 19.30 cm

重量 : 350.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。