『明和グラビア PSW-60 ブラック 高さ:約11cm×幅:約62cm×奥行:約83cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 47分に出品され03月24日 19時 47分に終了予定です。即決価格は7,850円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
明和グラビア PSW-60 ブラック 高さ:約11cm×幅:約62cm×奥行:約83cm
【商品説明】
X094QND8B3
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 62.00 cm
奥行 : 83.00 cm
重量 : 4.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7850円
181 入札履歴
終了
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