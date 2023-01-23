『明和グラビア PSW-60 ブラック 高さ:約11cm×幅:約62cm×奥行:約83cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 47分に出品され03月24日 19時 47分に終了予定です。即決価格は7,850円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

明和グラビア PSW-60 ブラック 高さ:約11cm×幅:約62cm×奥行:約83cm



【商品説明】



X094QND8B3



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 62.00 cm

奥行 : 83.00 cm

重量 : 4.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。