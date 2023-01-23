『API Freshwater Master Test Kit by API【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 00時 10分に出品され03月27日 00時 10分に終了予定です。即決価格は7,850円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 「商品情報」Over 800 tests;Kit includes laminated color card， 4 test tubes and holding tray;Includes instruction booklet on how to correct unsafe water conditions「主な仕様」API Freshwater Master Test Kit

20z