『EMME 犬 ベッド ペットベッド ペットソファー ペットクッション 枕付き クッション性が 高反発 ふわふわ もこもこ 寒さ対策 高齢犬【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 01時 38分に出品され04月17日 01時 38分に終了予定です。即決価格は7,850円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EMME 犬 ベッド ペットベッド ペットソファー ペットクッション 枕付き クッション性が 高反発 ふわふわ もこもこ 寒さ対策 高齢犬



【商品説明】

・【3面枕付きで快適な居心地】ベッドの枕部分は抗菌防臭加工済みの中綿を使用し、衛生的でイヤなニオイを防げます。中綿をたっぷり入れており、ふわふわな触感を楽しめ、あご乗せやすくゆったり過ごせます。さらに3面に枕付きで仰向けも横向けも、どんな寝相でもぐっすり眠れます。低めな入り口設計で、高齢犬も楽々に出入りができます。

・【洗えていつも清潔】ベッド全周はファスナー付きで、カバーを取り外せるので、洗濯機に入れて簡単に洗えます。多少圧縮された状態で発送致しますので、開封後に形を整えてから使ってください。ご注意：ご購入の際は、商品サイズと設置場所をご確認のうえご注文ください。また、ウレタン（スポンジ）を洗わ



【サイズ】

高さ : 20.50 cm

横幅 : 41.40 cm

奥行 : 61.90 cm

重量 : 4.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。