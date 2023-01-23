『セール プチリュバンのトリミングテーブル Mサイズ 高さ75〜78cm/アジャスター付/台面ブラック75×46cm/足ブラック/折畳機能 (BB75-78)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 17時 14分に出品され03月07日 17時 14分に終了予定です。即決価格は7,850円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 セール プチリュバンのトリミングテーブル Mサイズ 高さ75〜78cm/アジャスター付/台面ブラック75×46cm/足ブラック/折畳機能 (BB75-78)



新品、日本国内倉庫からの発送です。



輸入品のため、細かい傷や歪みがある場合がございます。



商品は全て検品しておりますので、使用するにはまったく問題ございません。



シンプルなデザインで組立簡単・折りたたみ式で収納に便利。



プロのトリマーの方、ペット病院やプロの美容師も愛用しています。



台面は滑りにくい加工を施しており、尚且つお手入れしやすい素材なので、清潔に保つことが出来ます。



人気のブラック色、お部屋にもなじみやすいカラーリングです。



差し込み式アームで便利に取り付け。



もちろん便利なストラップ付き。



本製品は返品キャンセル不可となります。



＜br＞本商品はテーブル、アーム、万力、リード紐のみです。



＜b＞シンプルで使いやすい定番サイズのテーブルです。



＜b＞＜br＞サイズ＜/b＞＜br＞ テーブルサイズ：75×46×75~78(H)cm＜br＞ アーム部分を除く。



＜br＞ 転倒防止でしっかりした材料を使用したため、総重量 約8.8Kg 女性にも持ち運べる重さでシン