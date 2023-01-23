『バッファロー AirStation connect WEM-1266WP [ホワイト]【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 05時 15分に出品され03月15日 05時 15分に終了予定です。即決価格は7,850円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 無線LANタイプ：IEEE802.11a/b/g/n/ac セキュリティ規格：WPA2/WPA 暗号化形式：WEP/AES/TKIP