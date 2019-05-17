『ビリヤードキュー 1本入 スヌーカーキュー ケース付き(13081709)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 04分に出品され03月24日 01時 04分に終了予定です。即決価格は7,850円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ビリヤード グッズ ビリヤード用品 販売 通販

初めての方でも使いやすいビリヤードキューです！

手触りが良くて、しっかりした打感をお好みの方にお薦めです。

プレゼントとしても大人気があります。商品詳細

選択できるセット：A、B

セット内容：ケース×1、玉突き棒×1

サイズ：長さ：145cm 直経9.7mm

重量：17.5-19oz

素材：白蝋木、壇木

注意：天然の木材を使用しておりますので、色、風合い（木目）には個体差があります。あらかじめご了承ください。