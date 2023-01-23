『molten(モルテン) バスケットボール JB5000 B7C5000【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 17時 41分に出品され03月20日 17時 41分に終了予定です。即決価格は7,850円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
molten(モルテン) バスケットボール JB5000 B7C5000
【商品説明】
・FIBA国際公認球
・JBA検定球
・※掲載商品の仕様は、改良のため許可なく変更することがございます。ご了承ください。
・※空気の入れ過ぎにご注意ください。
・周囲:74.9cm
・発泡カーカス仕様
・直径:24.5cm
・重量:567~650g
【サイズ】
高さ : 23.80 cm
横幅 : 24.40 cm
奥行 : 27.80 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7850円
329 入札履歴
終了
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