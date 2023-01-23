『GS-9（GS-9） 23 ジュニア ブーツバック PPRITY 340NN2SCT0060 SAX （サックス/ＦＦ/Jr）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 23時 01分に出品され03月15日 23時 01分に終了予定です。即決価格は7,850円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GS-9（GS-9） 23 ジュニア ブーツバック PPRITY 340NN2SCT0060 SAX （サックス/ＦＦ/Jr）
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7850円
175 入札履歴
終了
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