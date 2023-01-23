「非侵襲的血糖値測定」スマートウォッチ 日本製センサー 心電図ECG+PPG 24時間体温管理 血圧血中酸素 心拍数 着信通知 睡眠検測 ギフト 母の日 2023最新作【新年の贈り物】

商品情報

品番：daikoku122



Appオペレーティングシステム：IOS 8.0以上、Android 4.4以上



多機能健康管理



血糖モニタリング、血中酸素、血圧や心拍数、血中酸素などの測定機能を一瞬で確認でき、スマホと同期した後アプリで健康状態データを一目で分かります。



最新呼吸率機能付き



面倒な設定は不要で、手首のスマートウォッチで押すだけで自身の呼吸率情報を入手できることは何よりです。 大人は毎分間の正常呼吸頻度は12-22回です。



体温測定＆心電図監視



腕の温度計として簡単に体温を測って、測定結果もグラフ画面で一目瞭然！



PPGとECG計測技術を採用して、且つAL心電図レポートも詳しく分析しますので、健康状況を随時把握できて大変役たちます。



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※このデバイスは医療機器ではありません、提供データや情報は参考用です



健康管理及び運動管