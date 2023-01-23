【３本セット】美容液 ヒメネムリ【 毛穴 】ヒト型セラミド 原液配合 夜用エイジングケア C31【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品概要】

（こちらはお得な３本セットです）【 毛穴 】ヒメネムリは夜専用美容液ランキング第1位のスペシャルティーセラム。高濃度のヒト型セラミド原液と独自配合の天然キャッツクロー樹皮エキスで集中毛穴保湿ケア。若々しく輝きを放つ潤いに満ちた肌へ。就寝前に利用し、翌朝すぐに肌触りが変化します 【使い方】毎日就寝30分前、いつもの化粧水でお肌を整えたあとパール大サイズを手のひらで温め、リラックスアロマの香りを楽しみながら顔全体にしっかりとなじませてください（約2ヶ月分 20ml 日本製 当社比）

【使用感】ヒメネムリ成分の肌バリアで、翌朝の肌触りがしっとりツルツルに変化します。つけた瞬間浸透し(角質層まで)、毛穴がふっくら保湿でツルリ肌 。深く潤うのにベタつかずサラサラの仕上がりへ。乳液としてもお使いいただけます【想定利用者】ヒメネムリは都市部で働く忙しい方の為の夜専用美容液。限られた就寝時間で肌本来の輝きと透明感*を得たい方へ *潤いによる

【夜用リラックス】天然ジャパニーズ柚子とイタリアンカモミールの独自アロマを配合。就寝前のアロマの香りがリラックス環境を整えま



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