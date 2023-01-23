『ドット柄犬ハーネス 小型犬/猫 胴輪 首輪リードセッ メッシュ肉球 可愛い水玉 通気性 調節可能 お出かけ おしゃれ ペット用品 レッド S 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 38分に出品され03月09日 08時 38分に終了予定です。即決価格は7,849円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名ドット柄犬ハーネス 小型犬/猫 胴輪 首輪リードセッ メッシュ肉球 可愛い水玉 通気性 調節可能 お出かけ おしゃれ ペット用品 レッド SSELMAI Small Dog Harness Vest Leash Set Polka Dot/Camo Mesh Padded No Pull Leads for Puppy Pet Cat (Small (Pack of 1)， Red)ブランド：SELMAI商品サイズ：Small (Pack of 1)高さ：2 cm横幅：12.4 cm奥行：15.7 cm 商品番号：色：Red素材：