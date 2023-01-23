『マウンテンウォーマー ターコイズ 30【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 12時 59分に出品され04月05日 12時 59分に終了予定です。即決価格は7,849円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他犬の服
【商品名】
マウンテンウォーマー ターコイズ 30
【商品説明】
・ハーネス用の穴付き
・保温性、防水性が高く、柔らかくて、動きやすい
・胴回りは両サイドのドローコードで調整可能
・防水性が高いあったかネオプレーンジャケット
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7849円
593 入札履歴
終了
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