『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 猫タワー ハンモック 爪とぎ 木目調 スリム 大型猫 据え置き シンプル 省スペース 天然麻紐 見【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 06時 35分に出品され03月28日 06時 35分に終了予定です。即決価格は7,849円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品仕様】54×44×143cm、12.3kg
【広いハンモック】54×44cmあります！四箇所でしっかり固定しています、大型猫ちゃんにおすすめ！
【トップベッド】幅45*奥行30cmで、窮屈感なし！カバー取り外し可能なので、お手入れも簡単です。
【多頭飼い】休憩できる場所はたくさんあるので、多頭飼いの場合でもご使用できます！可愛い猫ちゃんたちがここで遊んだり、寝たりして、見るだけでも楽しいo(^o^)o
【爪とぎポールたくさん】天然サイザル麻紐爪とぎポール、長持ちです。
【部品単独購入可能】ポンポンや爪とぎポールなど、部品を単独購入することが可能です！
Sue YZ キャットタワー 据え置き 麻紐全高155cm (ブラウン)
¥ 7848
ワンモード キャットタワー 据え置き型 QQ80350-R (ブラウン)
¥ 7848
ワンモード キャットタワー 据え置き型 QQ80350-R (ホワイト)
¥ 7848
ワンモード キャットタワー 据え置き型 QQ80350-R (ホワイト)
¥ 7848
アドメイト 猫のおあそびポール お魚ファミリー ミドルタイプ
¥ 7848
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 猫タワー スリム 大型猫 据え置き 省スペース 登りやすい ハンモック 見晴台 ねこハウス ボ
¥ 7848
ottostyle.jp 猫爪とぎ 木登りキャットポール ベージュ 突っ張り(つっぱり)式 直径10cm 高さ240?255cm 耐荷重12
¥ 7847
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Scratch King (スクラッチキング) バーティカル キャットタワー 猫 爪とぎ 縦型 麻 大型 高さ 84cm
¥ 7846
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 木目調 猫タワー スリム おしゃれ シンプル 爪研ぎ カーブ 運動不足解消 丸めな板 人
¥ 7846
藤編み 猫ハウス ドーム型 ラタン ペットベッド 屋根付き 二階 キャットケージ 猫ネスト 犬 猫 ウサギ 柳編み 細工品 手編み ラタンかご 小動物用ケージ 夏用
¥ 7846
Mwpo 富士山ようなハウス キャットタワー 猫タワー 大型猫 麻紐 172cm 巨大サイズ 2つハンモック 匂いなし 多頭飼い 転倒防止
¥ 7846
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落札価格7849円
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終了
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