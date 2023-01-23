『ポルノグラフィティ／18thライヴサーキット”暁”Live at NIPPON BUDOKAN 2023（初回生産限定盤） [Blu-ray]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 11時 05分に出品され04月03日 11時 05分に終了予定です。即決価格は7,849円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray 音楽邦楽ロック 発売日:2023/05/10 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ 登録日:2023/03/15 ポルノグラフィティ ポルノグラフィティ エイティーンスライヴサーキットアカツキライブアットニッポンブドウカン2023 ポルノグラフィティ映像作品 特典:18thライヴサーキット“暁”LIVE音源CD／三方背ケース仕様／特典ディスク【Blu-ray】 内容:悪霊少女／バトロワ・ゲームズ／カメレオン・レンズ／ネオメロドラマティック／プリズム／愛が呼ぶほうへ／ナンバー／クラウド／ジルダ／うたかた／瞬く星の下で／Zombies are standing out／メビウス／証言／アゲハ蝶／ミュージック・アワー／VS／テーマソング／暁／OLD VILLAGER【ENCORE】／Century Lovers【ENCORE】／ジレンマ【ENCORE】 解説:岡野昭仁と新藤晴一の男性2人で活動する日本のロックバンド”ポルノグラフィティ”。高校生の頃にバンドを結成し、1995年から大阪・城天などでライブを行うなど音楽活動を始める。1999年9月にシングル「アポロ」でメジャーデビューを果たし、このシングルはデビュー曲にも関わらず大ヒットを記録。以後、「アゲハ蝶