『スマートウォッチ ECG+PPG心電図 体温測定 製センサー 心拍数 血圧測定 IP65防水 歩数計 消費カロリー 着信通知 LINE お歳暮 人気【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 59分に出品され03月24日 08時 59分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 選ばれるポイント



１・長持ちバッテリーで安心



２・快適な操作性



３・どんなシーンもストレスフリーに着用できる。



４・高品質と革新的デザイン







製品詳細



主な特徴：心電図機能、AI医療診断、体温モニタリング、血中酸素モニタリング。



運働機能:歩数/カロリー/距計、多運動モード。



心拍数モニタリング、血圧モニタリング等の健康機能



遠隔地での家族や友人への配慮



環境に優しいTPU、手に貼っても感じない



ウェアラブルハードウェア+スマートAPP+ビッグデータクラウドサービス



身につけ、アプリでデータを操作、表示、記録する。



ディスプレイ： 1.65インチ高精細IPSフルタッチ



防水レベル：IP65級防塵防水



ブルートゥース：5.0







※注意：このデバイスは医療機器ではありません。提供されたデータや情報はあくまで参考用です。



※日本製センサーを搭載しています。中国にある工場でパーツを組合わせて完成形に仕上げます。







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