『アークライト テラフォーミング・マーズ 完全日本語版 (1-5人用 90-120分 12才以上向け) ボードゲーム マルチカラー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 09時 59分に出品され05月03日 09時 59分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ボードゲーム
【商品名】
アークライト テラフォーミング・マーズ 完全日本語版 (1-5人用 90-120分 12才以上向け) ボードゲーム マルチカラー
【商品説明】
・カードサイズ: 88mm×63mm
・プレイ人数: 1 5人
・プレイ時間: 90 120分
・メーカー希望小売価格: 7000円(税別)
・対象年齢 :12才
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 29.60 cm
奥行 : 29.80 cm
重量 : 1.68 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイ
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落札価格7848円
215 入札履歴
終了
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