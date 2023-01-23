『アークライト テラフォーミング・マーズ 完全日本語版 (1-5人用 90-120分 12才以上向け) ボードゲーム マルチカラー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 09時 59分に出品され05月03日 09時 59分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ボードゲーム

【商品名】

アークライト テラフォーミング・マーズ 完全日本語版 (1-5人用 90-120分 12才以上向け) ボードゲーム マルチカラー

【商品説明】

・カードサイズ: 88mm×63mm

・プレイ人数: 1 5人

・プレイ時間: 90 120分

・メーカー希望小売価格: 7000円(税別)

・対象年齢 :12才

【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 29.60 cm

奥行 : 29.80 cm

重量 : 1.68 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイ

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

テラフォーミング・マーズ

完全日本語版

(1-5人用

90-120分

12才以上向け)

ボードゲーム

マルチカラー