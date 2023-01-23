『パズル Robotime 立体パズル 木製パズル クラフト プレゼント おもちゃ オモチャ 知育玩具 男の子 女の子 大人 入園祝い 新年 ギ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 00時 10分に出品され03月09日 00時 10分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ジグソーパズル
【商品名】
Robotime 立体パズル 木製パズル クラフト プレゼント おもちゃ オモチャ 知育玩具 男の子 女の子 大人 入園祝い 新年 ギフト
ROBOTIME
【商品説明】
・【優良品質】弊社の製品は厳格的に国際玩具標準に従って、無毒無害エコ的な木材を採用するためにFSC、FAMAディズニーなどの認証に合格します。ご安心ください。
・【商店保?】商品が破損した場合は、新しい商品をお送りします。あらかじめご理解いただきありがとうございます。
・【安心設計】本商品は完成品ではございません。お客様ご自身での組立が必要になります。説明書は英語で書かれていますが、図解されていますので理解できます。初心者の方でも作って頂けるよう、説明書はフルカラーで全行程が丁寧に解説されています。
・【洗練されたパーツ】図案はハ
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 31.60 cm
奥行 : 47.20 cm
重量 : 1.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7848円
970 入札履歴
終了
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