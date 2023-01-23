『Kenko 双眼鏡 Mirage 10×50W ポロプリズム式 10倍 50口径 星空観測 バードウォッチング 461792 ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 04時 25分に出品され03月23日 04時 25分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 双眼鏡 Mirage 10×50W ポロプリズム式 10倍 50口径 星空観測 バードウォッチング 461792 ブラック



【商品説明】

・ネイチャーウォッチングを始められる方におすすめ

・マゼンタコーティング

・倍率10倍

・操作性に優れた大型ピントリング

・集光力に優れたスタンダードタイプの双眼鏡



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 19.60 cm

奥行 : 21.80 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。