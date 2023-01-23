『uvex(ウベックス) スポーツサングラス UV400 ハイコントラストミラー アウトドア LGL 48 CV【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 48分に出品され03月31日 18時 48分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

uvex(ウベックス) スポーツサングラス UV400 ハイコントラストミラー アウトドア LGL 48 CV



【商品説明】

・400nmまでのUV:(紫外線)ABCから目を保護します。uvexの社名の由来はuv-ex =UltraViolet EXcluded(紫外線の遮断)です。

・uvex colorvisionテクノロジーは、カラーを鮮明にしコントラストを強化します。

・可視光線透過率 9%



【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。