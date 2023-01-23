『uvex(ウベックス) スポーツサングラス UV400 ハイコントラストミラー アウトドア LGL 48 CV【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 48分に出品され03月31日 18時 48分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
uvex(ウベックス) スポーツサングラス UV400 ハイコントラストミラー アウトドア LGL 48 CV
【商品説明】
・400nmまでのUV:(紫外線)ABCから目を保護します。uvexの社名の由来はuv-ex =UltraViolet EXcluded(紫外線の遮断)です。
・uvex colorvisionテクノロジーは、カラーを鮮明にしコントラストを強化します。
・可視光線透過率 9%
【サイズ】
高さ : 6.70 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 16.20 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ファイテン(phiten) ブレスレット 純チタン チェーンブレス LL 21cm
¥ 7847
佐藤輝明選手愛用商品ファイテン(phiten) unisex アルミニウム ネックレス RAKUWAネックワイヤー EXTREME トルネー
¥ 7846
ウベックス サングラス sportstyle 235 オークブラウンマット Free Size
¥ 7846
phiten(ファイテン) ネックレス freeasy RAKUWAネック ワイヤー ゴールド 45cm
¥ 7846
phiten(ファイテン) ネックレス freeasy RAKUWAネック ワイヤー シルバー 40cm
¥ 7846
phiten(ファイテン) ネックレス freeasy RAKUWAネック ワイヤー ゴールド 45cm
¥ 7846
佐藤輝明選手愛用商品ファイテン(phiten) unisex アルミニウム ネックレス RAKUWAネックワイヤー EXTREME トルネー
¥ 7844
ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME カーボン ブラック 45ｃｍ
¥ 7844
佐藤輝明選手愛用商品ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME トルネード レッド/ブラック 40
¥ 7844
ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME カーボン ブラック 45ｃｍ
¥ 7844
アクセサリー 2269058-52-F カラーバンド3本セット(ブレスレット×3) YELLOW
¥ 7843
ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWA 磁気チタンネックレス メタルトップ ブラック/ゴールド 50cm
¥ 7843
phiten(ファイテン) ネックレス freeasy RAKUWAネック ワイヤー シルバー 45cm
¥ 7842
phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ラウンド ピンク/シルバー 50cm
¥ 7842
phiten(ファイテン) ネックレス freeasy RAKUWAネック ワイヤー シルバー 40cm
¥ 7842
phiten(ファイテン) ネックレス freeasy RAKUWAネック ワイヤー ゴールド 45cm
¥ 7842
phiten(ファイテン) ネックレス freeasy RAKUWAネック ワイヤー シルバー 40cm
¥ 7842
phiten(ファイテン) ネックレス freeasy RAKUWAネック ワイヤー ゴールド 45cm
¥ 7842
落札価格7848円
560 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！