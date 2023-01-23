『ファープラスト 犬用プラスチックベッド シエスタDX8専用クッションカバー ソファー クッション シティーズ クッション 8 ブラウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 19時 34分に出品され03月10日 19時 34分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファープラスト 犬用プラスチックベッド シエスタDX8専用クッションカバー ソファー クッション シティーズ クッション 8 ブラウン



【商品説明】

・丸洗いできるから、ワンちゃんネコちゃんもオーナーさんもいつでも清潔＆快適。



【サイズ】

高さ : 17.40 cm

横幅 : 54.00 cm

奥行 : 57.00 cm

重量 : 1.82 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。