『ペット用品 爪とぎ 猫 ポール ハイタイプ キャットタワー 極太 直径18cm ハンモック付き (麻縄巻き)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 44分に出品され03月17日 21時 44分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
据え置き型キャットタワー
【商品名】
爪とぎ 猫 ポール ハイタイプ キャットタワー 極太 直径18cm ハンモック付き (麻縄巻き)
リコメン堂
【商品説明】
・【サイズ】 約幅60cm×奥行き60cn×高さ142cm（ハンモックを除く）
・【ハンモックの耐荷重】 約10kg
・ハンモックの直径：約38cm
・柱の直径：約18?
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7848円
950 入札履歴
終了
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