『ペット用品 爪とぎ 猫 ポール ハイタイプ キャットタワー 極太 直径18cm ハンモック付き (麻縄巻き)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 44分に出品され03月17日 21時 44分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 据え置き型キャットタワー

【商品名】

爪とぎ 猫 ポール ハイタイプ キャットタワー 極太 直径18cm ハンモック付き (麻縄巻き)

リコメン堂



【商品説明】

・【サイズ】 約幅60cm×奥行き60cn×高さ142cm（ハンモックを除く）

・【ハンモックの耐荷重】 約10kg

・ハンモックの直径：約38cm

・柱の直径：約18?



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。