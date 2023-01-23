『マルカン 遠赤外線にゃんこの和みこたつ M M サイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 14時 03分に出品され05月12日 14時 03分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ベージュ M

・・Size:M

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :45×15×36.5cm

・本体重量:3.1kg

・原産国:中華人民共和国