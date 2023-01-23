Lubardy ビジネスバッグ ビジネストートバッグ トートバッグ メンズ 就活 バッグ B4 2way 防水 大容量 出張 仕事 通勤 黒【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

Lubardy ビジネスバッグ ビジネストートバッグ トートバッグ メンズ 就活 バッグ B4 2way 防水 大容量 出張 仕事 通勤 黒



【商品説明】

・「リクルートに最適！」金属製の鋲が付いている底面には、直接地面と接触せず、汚れる事なく、楽に利用できます。打ち合せの際などに壁に立てかけずに、自分の足元に置いてスマートさを演出することができます。

・「超大容量、好きに收?は可能！」ビジネスに必要なノートパソコンも分厚い資料もこれーつで十分。背面にチャック付きポケットが２つ付いており、通勤時に手に取ることの多い定期券やスマートフォンなどの収納に最適です。なお、内側にB4サイズの書類、15.6型のPCとタブレットを同時に収納可能な大容量タイプ、更に複数ポケットがあり、手帳、折りたたみ傘などの小物を整理しやすく取り出しやすくになり、カバンの中が綺麗に



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 44.40 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。