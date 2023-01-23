『Lubardy ビジネスバッグ ビジネストートバッグ トートバッグ メンズ 就活 バッグ B4 2way 防水 大容量 出張 仕事 通勤 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 16時 28分に出品され03月15日 16時 28分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Lubardy ビジネスバッグ ビジネストートバッグ トートバッグ メンズ 就活 バッグ B4 2way 防水 大容量 出張 仕事 通勤 黒
【商品説明】
・「リクルートに最適！」金属製の鋲が付いている底面には、直接地面と接触せず、汚れる事なく、楽に利用できます。打ち合せの際などに壁に立てかけずに、自分の足元に置いてスマートさを演出することができます。
・「超大容量、好きに收?は可能！」ビジネスに必要なノートパソコンも分厚い資料もこれーつで十分。背面にチャック付きポケットが２つ付いており、通勤時に手に取ることの多い定期券やスマートフォンなどの収納に最適です。なお、内側にB4サイズの書類、15.6型のPCとタブレットを同時に収納可能な大容量タイプ、更に複数ポケットがあり、手帳、折りたたみ傘などの小物を整理しやすく取り出しやすくになり、カバンの中が綺麗に
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 44.40 cm
重量 : 940.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7848円
334 入札履歴
終了
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