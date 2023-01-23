『合鹿製紙 お花紙 五色鶴 500枚 おれんじ 10冊 No.8-10P【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 12時 41分に出品され03月22日 12時 41分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【特徴】ペーパーフラワーに最適なお花紙

【仕様】20色のバリエーション

【サイズ】248mm×192mm

【入数】500枚×10冊

【素材】色京花

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