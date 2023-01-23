『BOPAI リュックメンズ スリムリュック 防水 超軽量 ビジネスリュック 盗難防止 USB充電ポート搭載 リュック 薄型 バッグパック 多【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 01時 38分に出品され03月18日 01時 38分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BOPAI リュックメンズ スリムリュック 防水 超軽量 ビジネスリュック 盗難防止 USB充電ポート搭載 リュック 薄型 バッグパック 多



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 48.80 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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