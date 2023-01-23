『デサント フィットネス ジャケット DTM-3911 メンズ ROB 日本 O-(日本サイズ2L相当)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 09時 31分に出品され04月03日 09時 31分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント フィットネス ジャケット DTM-3911 メンズ ROB 日本 O-(日本サイズ2L相当)
【商品説明】
・SIZE:XA ゆき丈:97cm 身幅:65cm 着丈:75cm
・メイン素材: ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 41.50 cm
奥行 : 57.00 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7848円
629 入札履歴
終了
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