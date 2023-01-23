『TOY MACHINE(トイマシーン) スケートボード デッキ ROMERO INSECURITY (8.38 x 32) スケボー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 10時 29分に出品され04月19日 10時 29分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TOY MACHINE(トイマシーン) スケートボード デッキ ROMERO INSECURITY (8.38 x 32) スケボー



【商品説明】

・7PLYカナディアンメイプル

・デッキテープは付属しておりません。

・対象シーズン: オールシーズン



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 84.00 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。