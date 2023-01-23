『TOY MACHINE(トイマシーン) スケートボード デッキ ROMERO INSECURITY (8.38 x 32) スケボー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 10時 29分に出品され04月19日 10時 29分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOY MACHINE(トイマシーン) スケートボード デッキ ROMERO INSECURITY (8.38 x 32) スケボー
【商品説明】
・7PLYカナディアンメイプル
・デッキテープは付属しておりません。
・対象シーズン: オールシーズン
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 84.00 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
TRY WHEEL(トライウィール) CRUISER 27 BLUE
¥ 7845
JD RAZOR Piaoo RT-169C
¥ 7844
JD RAZOR Piaoo RT-169C
¥ 7844
(independent)インディペンデント トラック stage11 silver 2個１セット (144) 並行輸入品
¥ 7844
(オランガタン) ORANGATANG ソフトウィール スケボー 70MM 4PRESIDENT WHEELS (80a)
¥ 7844
WHOME ロングスケートボード - 31インチ スモール ロングボード 大人/子供用 プロ/初心者用 Tツール付き-通勤/ダンシング/クル
¥ 7842
トリプルエイト ( TRIPLEEIGHT ) Jr SAVER PROTECTIVE 3-PACK (TIE-DAY) ジュニアサイズ ス
¥ 7841
トリプルエイト(Triple Eight) プロテクターセット ブラック 膝パッド・肘パッド・リストガード ジュニア 日本正規輸入品 ?60
¥ 7841
スケートボードホイールセット ホイールとブラケット 2個ブラケット 4個ホイール 耐衝撃性 耐摩耗性 軽量 振動を低減し スケートボード用部
¥ 7841
スケートボード用トラック 5.25inch 2個セット SK8 TRUCK G シルバー 5.25インチ 超軽量強靭 プロ仕様 1台分 BO
¥ 7841
Krux Trucks Kitty Hanger Skateboard Sticker 13cm high Approx - Pussy cat Cu
¥ 7840
Cloud RideWheels Iceeez 59mm 78A ロングボードホイール ライトブルー
¥ 7840
【送料無料】Powell-Peralta スケートボードステッカー マイクVエレファント 4.5インチ x 5.25インチ 並行輸入
¥ 7840
【送料無料】Aluminum Spacers for in-line skates (8-pk) Kryptonics GO FASTER! by Kryptonics 並行輸入
¥ 7840
【送料無料】Santa Cruz Screaming Hand Skateboard Sticker in Blue - Jim Phillips Design 15cm NEW by Santa Cruz 並行輸入
¥ 7840
スケボー コンプリート インディペンデント トラックSTAGE11 + 選べるブランクデッキ5色 + ウィール3色 スケートボード
¥ 7840
Cloud RideWheels Iceeez 59mm 78A ロングボードホイール ライトブルー
¥ 7840
SK8MEMO 17X5inch Kids Skateboard， Mini Skateboard for Beginners (Blue)……＿【並行輸入品】
¥ 7840
落札価格7848円
430 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！