『LDFAS Fenix 6 Pro/5 Plusバンド 22mm チタンメタル クイックリリース 簡単フィット ウォッチストラップ ダブルボタン?【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 10時 19分に出品され03月16日 10時 19分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 この22mm交換用腕時計バンドは、Garmin Fenix 5、Fenix 5 Plus、Forerunner 935、Forerunner 945、Approach S60、Quatix 5、Quatix 5 サファイア、Garmin Instinct、D2 Delta、Fenix 6、Fenix 6 Pro、サファイアエディションと互換性があります。 5.7インチ~8.1インチ (145mm~210mm) の手首にフィット。付属のツールで簡単に長さを調整できます。 素材:チタンメタル95%、ステンレススチール5%。 長さ: 200mm、重量: 74g。