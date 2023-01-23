『SKY MARKS 1/150 A321 デルタ航空 完成品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 24分に出品され03月23日 02時 24分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SKY MARKS 1/150 A321 デルタ航空 完成品



【商品説明】

・本物を再現した飛行機!!

・長30cm×幅24cm×高4.5cm



【サイズ】

高さ : 5.41 cm

横幅 : 12.19 cm

奥行 : 36.60 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

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カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ SKY

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1/150

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デルタ航空

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