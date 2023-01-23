『SKY MARKS 1/150 A321 デルタ航空 完成品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 24分に出品され03月23日 02時 24分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SKY MARKS 1/150 A321 デルタ航空 完成品
【商品説明】
・本物を再現した飛行機!!
・長30cm×幅24cm×高4.5cm
【サイズ】
高さ : 5.41 cm
横幅 : 12.19 cm
奥行 : 36.60 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
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508 入札履歴
終了
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