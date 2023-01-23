『bruder ブルーダー Ram パワーワゴンSUP（フィギュア付き） BR02506【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 12時 35分に出品され03月31日 12時 35分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
bruder ブルーダー Ram パワーワゴンSUP（フィギュア付き） BR02506
【商品説明】
・※人形の種類（服装・性別）は画像と異なる場合がございます
・セット内容： 車体本体、サウンドパトライト、スタンドアップパドルボード、ライフガードフィギュア
・メーカー：Bruder社（ドイツ）/ 生産国：ドイツ
・対象年齢：3歳頃～ / サイズ：幅400×奥行178×高さ170mm
・＜仕様＞ 前後ドア/開閉可能、テールゲート/開閉可能、前タイヤ/ハンドル連動、前後タイヤ/サスペンション構造
【サイズ】
高さ : 19.81 cm
横幅 : 25.15 cm
奥行 : 57.66 cm
重量 : 1.63 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7848円
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