『Nikon 双眼鏡 スポーツスターEX 10×25D ダハプリズム式 10倍25口径 SPEX10X【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 12時 26分に出品され03月18日 12時 26分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Nikon 双眼鏡 スポーツスターEX 10×25D ダハプリズム式 10倍25口径 SPEX10X



【商品説明】

・1000m先視界:114m

・ひとみ径:2.5mm

・アイレリーフ:10.0mm

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・明るさ:6.3

・見掛視界:65.0

・近距離(最短合焦距離):3.5m



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。