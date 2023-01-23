『Nikon 双眼鏡 スポーツスターEX 10×25D ダハプリズム式 10倍25口径 SPEX10X【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 12時 26分に出品され03月18日 12時 26分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Nikon 双眼鏡 スポーツスターEX 10×25D ダハプリズム式 10倍25口径 SPEX10X
【商品説明】
・1000m先視界:114m
・ひとみ径:2.5mm
・アイレリーフ:10.0mm
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・明るさ:6.3
・見掛視界:65.0
・近距離(最短合焦距離):3.5m
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 13.00 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7848円
496 入札履歴
終了
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