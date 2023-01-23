『アーバンロード 銀行ボストン 2ルーム 42cm 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製 ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 18時 44分に出品され03月25日 18時 44分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アーバンロード 銀行ボストン 2ルーム 42cm 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製 ブラック
【商品説明】
・タテ29cmxヨコ42cmxマチ18cmx持ち手の高さ12.5cm
・ポケットの数:5(外側3/内側2)
・メイン素材: 合成皮革
・原産国:日本
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー
・表地:合成皮革
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 41.60 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7848円
292 入札履歴
終了
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