『ワンモード キャットタワー 据え置き型 QQ80350-R (ブラウン)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 42分に出品され03月12日 07時 42分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ワンモード キャットタワー 据え置き型 QQ80350-R (ブラウン)
【商品説明】
・ネコちゃんが大好きな隠れ家ボックス・トンネル・ハンモック・おもちゃ付き
・全ての支柱が麻巻き仕様で爪とぎに最適
・据え置き型のキャットタワー
・製品サイズ：幅約100×奥行約70×高さ約179(cm) ※幅及び奥行きの寸法は、棚板等を回転させることにより変化します。
・高いところが苦手なネコちゃんでも安心して使用できるサイズ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7848円
12 入札履歴
終了
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