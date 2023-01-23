『ペット食器台 食器テーブル 猫食器台 ペット食事台 ペット食器 フードボウル フードボウルスタンド 木 ウッド 木製 陶器 餌入れ スタンド【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 11時 05分に出品され03月19日 11時 05分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペット食器台 食器テーブル 猫食器台 ペット食事台 ペット食器 フードボウル フードボウルスタンド 木 ウッド 木製 陶器 餌入れ スタンド
【商品説明】
・撮影時の状況や実際の物と素材感が若干異なって見える場合がございます
・測量の方法等によって、若干の誤差が生じる場合がございます、予めご了承ください
【サイズ】
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横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7848円
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終了
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