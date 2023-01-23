ペット食器台 食器テーブル 猫食器台 ペット食事台 ペット食器 フードボウル フードボウルスタンド 木 ウッド 木製 陶器 餌入れ スタンド【年末の贈り物】

白 ROJECO 多頭飼いに向け 自動給餌器 猫 2匹 中小型犬用 wifi スマホ遠隔操作 4L大容量 自動餌やり器 2個のステンレス製トレイ付き 1日10食（1食6-360g設定可）

¥ 7843