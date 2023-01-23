『【両生類・イモリ】ウーパールーパー（ブラック） 6.0cm± 4匹【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 18時 30分に出品され04月27日 18時 30分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 販売名：ウーパールーパー（ブラック）

学名：Ambystoma mexicanum

分布：改良品種

最大全長：25cm



※個体は国内養殖の個体です。

※写真はイメージです。実際にお届けする個体ではございません。