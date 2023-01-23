『【両生類・イモリ】ウーパールーパー（ブラック） 6.0cm± 4匹【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 18時 30分に出品され04月27日 18時 30分に終了予定です。即決価格は7,848円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
販売名：ウーパールーパー（ブラック）
学名：Ambystoma mexicanum
分布：改良品種
最大全長：25cm
※個体は国内養殖の個体です。
※写真はイメージです。実際にお届けする個体ではございません。
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落札価格7848円
767 入札履歴
終了
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